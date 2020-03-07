Президент Украины Владимир Зеленский после смены правительства получил немного времени для того, чтобы восстановить свое влияние. Но это не означает, что ситуация на Украине кардинально изменится. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Царев рассказал, что в ближайшее время предпримет Ахметов © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

При этом, по его мнению, последние события, когда Зеленский поменял главу Офиса президента (человека, с которым ему было комфортно работать) и состав правительства, резко повысили настроение главе государства.

Сейчас множество аналитиков высказывают «легкий оптимизм» в отношении нового состава правительства Украины, но на самом же деле кардинально ситуация не изменится, указал Царев.

«Экономическое состояние достаточно сложное, рейтинг Зеленского падает, а друзей внутри Украины у него не добавляется», — категоричен экс-депутат.

Если Зеленский ситуативно сейчас смог развернуть ситуацию в свою сторону, то нужно это оценивать как тактическую, но не стратегическую победу, так как экономическая ситуация на Украине будет ухудшаться, заключил собеседник.