«У Зеленского была депрессия в связи с отрицательными показателями работы правительства. В Верховной Раде внутри его фракции людей, ориентированных непосредственно на него, осталось очень мало», — напомнил политик.
При этом, по его мнению, последние события, когда Зеленский поменял главу Офиса президента (человека, с которым ему было комфортно работать) и состав правительства, резко повысили настроение главе государства.
Сейчас множество аналитиков высказывают «легкий оптимизм» в отношении нового состава правительства Украины, но на самом же деле кардинально ситуация не изменится, указал Царев.
«Экономическое состояние достаточно сложное, рейтинг Зеленского падает, а друзей внутри Украины у него не добавляется», — категоричен экс-депутат.
Если Зеленский ситуативно сейчас смог развернуть ситуацию в свою сторону, то нужно это оценивать как тактическую, но не стратегическую победу, так как экономическая ситуация на Украине будет ухудшаться, заключил собеседник.