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Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев

Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев - 26.11.2024 Украина.ру

Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев

Россия может оценить факт передачи Западом ядерного оружия Киеву как нападение. Об этом 26 ноября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-11-26T10:53

2024-11-26T10:53

2024-11-26T10:53

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Политики и журналисты США всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия, отметил Медведев в своём телеграм-канале.Медведев указал на последствия решения передачи ядерного оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой."Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага", - отметил зампред Совбеза России.Медведев констатировал, что последствия решения о передаче ядерного оружия Киеву очевидны.Незадолго до этого президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Согласно ей, агрессия против России или её союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного будет рассматриваться как совместное нападение и может повлечь российский ядерный ответ.Ранее на эту тему: Байден может утащить за собой в могилу значительную часть человечества - Медведев Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Оружие для диктатуры Экспертное мнение на эту тему представлено в интервью Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле

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