Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев - 26.11.2024 Украина.ру
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Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев
Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев - 26.11.2024 Украина.ру
Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев
Россия может оценить факт передачи Западом ядерного оружия Киеву как нападение. Об этом 26 ноября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2024-11-26T10:53
2024-11-26T10:53
новости
россия
киев
запад
дмитрий медведев
джо байден
совбез
ядерное оружие
ядерная война
ядерная безопасность
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Политики и журналисты США всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия, отметил Медведев в своём телеграм-канале.Медведев указал на последствия решения передачи ядерного оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой."Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага", - отметил зампред Совбеза России.Медведев констатировал, что последствия решения о передаче ядерного оружия Киеву очевидны.Незадолго до этого президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Согласно ей, агрессия против России или её союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного будет рассматриваться как совместное нападение и может повлечь российский ядерный ответ.Ранее на эту тему: Байден может утащить за собой в могилу значительную часть человечества - Медведев Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Оружие для диктатуры Экспертное мнение на эту тему представлено в интервью Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле
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новости, россия, киев, запад, дмитрий медведев, джо байден, совбез, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная доктрина, сво, владимир путин
Новости, Россия, Киев, Запад, Дмитрий Медведев, Джо Байден, Совбез, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная доктрина, СВО, Владимир Путин

Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев

10:53 26.11.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Россия может оценить факт передачи Западом ядерного оружия Киеву как нападение. Об этом 26 ноября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Политики и журналисты США всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия, отметил Медведев в своём телеграм-канале.
"Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность", - заметил он.
Медведев указал на последствия решения передачи ядерного оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой.
"Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага", - отметил зампред Совбеза России.
Медведев констатировал, что последствия решения о передаче ядерного оружия Киеву очевидны.
"Сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией, - заявил Медведев. - Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания".
Незадолго до этого президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Согласно ей, агрессия против России или её союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного будет рассматриваться как совместное нападение и может повлечь российский ядерный ответ.
Ранее на эту тему: Байден может утащить за собой в могилу значительную часть человечества - Медведев
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Оружие для диктатуры
Экспертное мнение на эту тему представлено в интервью Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле
 
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