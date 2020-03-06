Представители ДНР обсудят на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу информацию о причастности Службы безопасности Украины к убийству командира ополчения Михаила Толстых (Гиви). Об этом 6 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы ДНР

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами © РИА Новости, Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк Олег Сугерий в интервью Юрию Бутусову рассказал, завербованная СБУ девушка, подложила взрывчатку в кабинете командира ополченцев.

Служба безопасности Украины заявила, что в ее рядах никогда не было сотрудника по фамилии Сугерий.

«Заявление, сделанное сотрудником СБУ, в очередной раз подтверждает то, о чем мы многократно говорили: нынешняя Украина — это террористическое государство, которое потеряло всякие моральные ориентиры. Тот факт, что официальные сотрудники украинских силовых структур не только не скрывают, а открыто хвастаются тем, что на их руках кровь жителей Донбасса — это уже серьезное и подсудное дело», — говорится в сообщении.

Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Изначальная версия гласила, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако впоследствии было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба.