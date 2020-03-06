В Житомирской области запретили массовые праздничные, развлекательные и спортивные мероприятия, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Житомирского городского совета

Депутат Рады, который мог подхватить коронавирус, сдал анализы © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

«В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирского городского ОТГ запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий», — сказано в сообщении.

В Черновецкой области, где зафиксировали первый случай коронавируса на Украине, ввели карантин во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях.