Исполнительный комитет городского совета 4 марта согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению занесению и распространению коронавируса.
«В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирского городского ОТГ запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий», — сказано в сообщении.
В Черновецкой области, где зафиксировали первый случай коронавируса на Украине, ввели карантин во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях.