Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля рассказал, какую роль эпидемия коронавируса COVID-19 играет в президентской избирательной кампании в США. Он сказал об этом в комментарии изданию Украина.ру 6 марта

В США первая смерть от коронавируса. Трамп призывает не паниковать © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк Джо Байден вернулся в президентскую гонку США и стал одним из главных «кандидатов в кандидаты» от Демократической партии. В то же время Трамп намеревается использовать украинское прошлое оппонента в своей предвыборной кампании.

По мнению Воли, «история Burisma» давно изжила себя и не окажет влияния на американскую президентскую гонку. Наиболее актуальной темой сейчас является коронавирус, отметил он.

«Если нынешняя американская власть не будет эффективна, по мнению американских избирателей, справляться с проблемой, то этот коронавирус ударит по Трампу дважды: с точки зрения того, что он разрушит продвигаемый командой Трампа тезис о невиданных успехах экономических, а с другой стороны — это тема здравоохранения — одна из любимых тем демократов», — пояснил эксперт.

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Число зараженных коронавирусом нового типа граждан США уже превысило сотню — ряд американских городов объявили чрезвычайное положение. Сложившейся ситуацией воспользовались две ключевые газеты демократов — Washington Post и New YorkTimes, которые ежедневно выносят на свои первые полосы любую паническую информацию о вирусе.

Также об угрозе коронавируса заявляет медицинское лобби, связанное с демократами. В связи с этим, по мнению ряда экспертов, если ранее шансы Демократической партии были минимальны, то сейчас они чуть ли не сравнялись с республиканцами.