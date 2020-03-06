Сексистский скандал: «слуга народа» оскорбил кандидатку на пост первого замминистра финансов

Нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев оказался в центре сексистского скандала из-за своих высказываний о бывшей подчиненной. Об этом 5 марта сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook

«Трудно обвинить в сексизме»: новый украинский премьер забыл представить женщину-министра © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк Даниил Гетманцев, в своей переписке с народным депутатом, главой бюджетного комитета Юрием Аристовым называет женщину — бабой. В этой самой переписке, идет речь о назначении заместителя нового министра финансов Уманского», — рассказал блогер.

Он добавил, что такое поведение неприемлемо и приложил к посту скрин переписки.

«Неужели он против назначения этой женщины заместителем, лишь из-за ее пола? Неужели он уволил ее из комитета, лишь по гендерному признаку? Разве нормальный народный депутат и нормальный мужчина, может себе такое позволить?» — возмутился Шнайдер.