Сексистский скандал: «слуга народа» оскорбил кандидатку на пост первого замминистра финансов

«На вчерашнем заседании парламента было очень много разговоров про сексизм и гендерное равенство. По этому поводу, наш новый премьер-министр высказался предельно ясно и доступно. А уже сегодня, народный депутат, глава финансового комитета Даниил Гетманцев, в своей переписке с народным депутатом, главой бюджетного комитета Юрием Аристовым называет женщину — бабой. В этой самой переписке, идет речь о назначении заместителя нового министра финансов Уманского», — рассказал блогер.
Он добавил, что такое поведение неприемлемо и приложил к посту скрин переписки.
«Неужели он против назначения этой женщины заместителем, лишь из-за ее пола? Неужели он уволил ее из комитета, лишь по гендерному признаку? Разве нормальный народный депутат и нормальный мужчина, может себе такое позволить?» — возмутился Шнайдер.