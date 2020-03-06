Было бы неверным утверждать, будто бы Алексей Гончарук на посту премьер-министра Украины занимался тем, что продвигал интересы иностранных государств. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном»: новый премьер — старый популизм

«Оно было интересно лишь Соросу. И то, насколько я понимаю, особенно за него не бился. Но Сорос, при всем моем уважении, не государство, а всего лишь человек, хотя и очень влиятельный. Да, Гончарук отстаивал интересы Сороса так, как он их понимал», — подчеркнул Ищенко.

Что касается приватизации, добавил политолог, то эту задачу перед ними поставил президент Владимир Зеленский, а не внешние игроки, впоследствии заявивший, что правительство Гончарука не воровало, но должно было двигаться быстрее.