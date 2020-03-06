Проблема его правительства как раз заключалась в том, отметил эксперт, что ни одному из государств, так или иначе обращенных в украинский кризис, оно было неинтересно.
«Оно было интересно лишь Соросу. И то, насколько я понимаю, особенно за него не бился. Но Сорос, при всем моем уважении, не государство, а всего лишь человек, хотя и очень влиятельный. Да, Гончарук отстаивал интересы Сороса так, как он их понимал», — подчеркнул Ищенко.
Что касается приватизации, добавил политолог, то эту задачу перед ними поставил президент Владимир Зеленский, а не внешние игроки, впоследствии заявивший, что правительство Гончарука не воровало, но должно было двигаться быстрее.