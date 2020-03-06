«Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ по спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, также известного как Гиви, сообщаем, что Олег Сугерий не является служащим и никогда не служил в Службе безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Ранее в интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерий рассказал, что главную роль в операции украинских спецслужб по ликвидации Гиви сыграла завербованная СБУ женщина, которая заложила взрывчатку в кабинете командира ополченцев.
В мае прошлого года суд ДНР приговорил к 12 годам заключения жителя республики, который по заданию СБУ собирал информацию и вел наблюдение за Толстых незадолго до его убийства.