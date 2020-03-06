Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в ее рядах никогда не было сотрудника по имени Олег Сугерий, который якобы участвовал в спецоперации по ликвидации командира батальона «Сомали» Михаил Толстых, также известного как Гиви. Об этом 6 марта ведомство сообщило в Facebook

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами © РИА Новости, Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк

Ранее в интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерий рассказал, что главную роль в операции украинских спецслужб по ликвидации Гиви сыграла завербованная СБУ женщина, которая заложила взрывчатку в кабинете командира ополченцев.

В мае прошлого года суд ДНР приговорил к 12 годам заключения жителя республики, который по заданию СБУ собирал информацию и вел наблюдение за Толстых незадолго до его убийства.