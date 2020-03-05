Два вертолета в полете натянули великанскую медицинскую маску на телебашню Бордже Милад в Тегеране, сообщает Sputnik Латвия 5 марта

В Таджикистане ширится паника из-за коронавируса — Минздрав республики © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк Хамид Эбрахимния, таким нехитрым образом он хотел показать согражданам, что с эпидемией коронавируса COVID-19 можно бороться.

На текущий момент в Иране от этого заболевания уже умерло 107 человек, двое из них — высокопоставленные чиновники. Это ровно половина всех умерших от коронавируса за пределами Китая. Общее количество зараженных в Иране превысило 3,5 тыс. человек.

На сегодняшний день число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались более 3 тыс. человек, вылечились около 52 тыс.