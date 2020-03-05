«В Китае больных уже за 80 тысяч, но там было место, откуда оно все пошло, — это город Ухань, где одна из закрытых лабораторий F-4. Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла эта утечка. И не надо тут к животным возвращаться, что это животные, змеи и тому подобное. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла та утечка», — сообщил он.
По его словам, Украина считает, что это проблема китайской стороны, и они это понимают, поэтому они предприняли меры по локализации вируса. Данилов отметил, что Китай закрыл город Ухань, потому что понимал, «что у них там происходит».