Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что утечка нового коронавируса произошла из закрытой лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом вечером 4 марта он заявил в эфире «Украинского радио»

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