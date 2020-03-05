Смена премьер-министра и состава правительства на Украине свидетельствует об укреплении позиций олигархии, в новый Кабмин вошли совместные кандидатуры Рината Ахметова, Вадима Новинского и Игоря Коломойского. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политический консультант Сергей Слободчук

На внеочередном заседании в среду, 4 марта, депутаты Верховной Рады отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и проголосовали за назначение на этот пост Дениса Шмыгаля. Рада также утвердила новый состав Кабмина. При этом ряд министерств пока остаются без руководителей.

«Думаю, в данном случае можно говорить об укреплении олигархии. Но тут вопрос: будет ли это постоянное укрепление позиций или ситуативное. Идея всё та же, которую Ахметов озвучил сразу после выборов, на которых "пролетела" его партия "Оппозиционный блок", — что будет покупать депутатов Верховной Рады и чиновников», — сказал Слободчук. «Нацисты и олигархи». Ищенко объяснил, почему Евромайдан на Украине все еще продолжается © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По его словам, в результате смены премьера и правительства на Украине усиливаются олигархи во главе с Ахметовым: «Часть людей, начиная с премьер-министра Шмыгаля — это совместные кандидатуры Ахметова, Новинского и Коломойского».

Эксперт добавил, что «за последнее время сильно укрепился [Валерий] Хорошковский, пойдет он вверх или вниз — пока вопрос открытый».

«Обратите внимание, что за назначение нового премьера голосовали и [депутатские группы] "За будущее", которые работают на Коломойского, и "Доверие", свято верящее в возможности аграрных латифундистов», — отметил Слободчук.

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