Процесс назначения премьера-министра и состава правительства на Украине заставляет задаться вопросом: в чём же смысл парламентско-президентской модели, закреплённой Конституцией? Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политический консультант Сергей Слободчук

— Сергей, вы наблюдали за внеочередным заседанием Рады, за процессом смены премьера и состава Кабмина. Какое у вас впечатление от всего этого действа?

— Впечатление такое, что на парламентской политике можно ставить крест. То есть, а к чему тогда у нас были эти выборы, если, как чёртик из табакерки, сначала появился Гончарук, который никуда не баллотировался, никакого отношения к партии «Слуга народа» и к Зеленскому не имел. А теперь точно так же появился премьер-министр Шмыгаль. Единственный раз, когда Шмыгаль баллотировался, это было в 2014 году, мажоритарный округ №121 (Львовская область), он тогда занял последнее место. А на досрочных выборах в Верховную Раду в июле он никуда не баллотировался и его никто не выбирал. Насколько известно, он не принадлежит также к партии «Слуга народа». Слободчук: Законопроект о продаже земли и отставка Богдана спровоцировали отставку Кабмина Украины © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

А смысл тогда в выборах, если мы видим прием «премьер-министр в кустах»? В чём тогда смысл парламентско-президентской республики, если мы за него не голосовали, а он у нас вдруг премьер? Отчего же Зеленский не шёл на выборы с лозунгом, что он неизвестно кого будет предлагать в руководители Кабмина? Думается, в таком случае гораздо меньше людей за него бы проголосовали.

Короче, все очень мутно. Нет, насчет закулисных течений, которые привели к такому результату, я в курсе.

Ведь в чём смысл парламентско-президентской модели? Политическая партия идёт на выборы, она предлагает программу, выдвигает своего кандидата в премьер-министры. У нас премьер-министр никакого отношения ни к какой партии не имеет. Программа какая у него будет? Можно строить догадки, или программу напишет МВФ вместе с кредиторами Украины и «строителями» пирамиды ОВГЗ.

— Новый премьер пообещал продолжить прежний курс…

— Но украинцы вот это не выбирали на выборах. Поэтому очень большой вопрос, какое отношение деятельность этого правительства будет иметь к запросам общества, насколько новый Кабмин способен ответить на вызовы, которые стоят перед страной, перед экономикой.

— На ваш взгляд, какие силы проиграли в результате смены премьера и правительства, какие — выиграли?

— Думаю, в данном случае можно говорить об укреплении олигархии. Но тут вопрос: будет ли это постоянное укрепление позиций или ситуативное. Идея всё та же, которую Ахметов озвучил сразу после выборов, на которых «пролетела» его партия «Оппозиционный блок» — что будет покупать депутатов Верховной Рады и чиновников. Ключ без права передачи. Донецкий олигарх Ахметов снова первый в политике и бизнесе Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Но пока мы видим, что в результате смены премьера и правительства усиливаются олигархи во главе с Ахметовым. Часть людей, начиная с премьер-министра Шмыгаля — это совместные кандидатуры Ахметова, Новинского и Коломойского.

За последнее время сильно укрепился Хорошковский, пойдет он вверх или вниз — пока вопрос открытый. Обратите внимание, что за назначение нового премьера голосовали и «За будущее», которые работают на Коломойского, и «Доверие», свято верящее в возможности аграрных латифундистов.

Но министры — это картинка. Тут важно, кого назначат замами министров, кто будет отвечать за финансовые потоки, за государственные закупки и т.д. По идее, после утверждения состава Кабмина должна пройти волна назначения новых глав ОГА.

— А условные представители Сороса? Они проиграли?

— «Соросята» никуда не денутся. Их просто убрали с первого плана, потому что они тупые, ни с чем не справляются, ничего не умеют делать. Чего можно было ожидать от министра без образования Новосад или министра без здравоохранения Скалецкой? Новосад пишет с ошибками, она школьное сочинение написать не сможет, чем такие люди могут руководить? А надо же воровать деньги, надо лоббировать интересы западных фармацевтических компаний — для этого тоже нужно иметь какой-то определённый уровень. Они не справляются. Их задвинут куда-нибудь назад, в грантовые конторы, на сайты ProZorro и в прочие механизмы влияния. Просто уберут с переднего плана, потому что они только дискредитируют всю грантоедскую тусовку.

Главная интрига в том, останется ли на своём посту глава НАБУ Артем Сытник, и останется ли генпрокурор Руслан Рябошапка? Мы видели, что наши «бледнолицые партнёры» (представители США и ЕС — Ред.) вступились за Рябошапку. А место генпрокурора выносили на торги, потому что есть недовольство со стороны лично Зеленского и со стороны Офиса президента деятельностью Рябошапки. В ОП отправляли Рябошапку в ГПУ с задачей хоть какие-то посадки организовать, хотя бы создать видимость того, что идёт борьба с коррупцией. Он обещал, но потом «слился» под «соросят», под посольства США и других западных партнёров. Ничего не сделал, несмотря на настойчивые просьбы. Поэтому действительно есть жесткое недовольство, это раз, а во-вторых, есть отношение к нему как к человеку, который «кинул». Рябошапку однозначно нацелены убирать, поэтому и прозвучала фамилия….

Кандидат в генпрокуроры Ионушас — из окружения Зеленского, поэтому в ОП надеются, что хоть какие-то резонансные дела он реализует, и в связке с Венедиктовой (Госбюро расследований — Ред.) им будет создана какая-то имитация борьбы с коррупционерами. Так как народ помнит обещание «придёт весна — сажать будем».

— Сейчас уже вторая весна…

— Да. А интрига сохраняется.

— В правительстве в настоящее время есть несколько вакансий. Так, Милованов отказался от предложенного ему министерского поста… О чём это говорит?

— Вакансии… Возможно, это говорит о продолжении торгов, хотя торговаться надо было раньше, когда собирали голоса за смену премьера.

А Милованова в любом случае собирались попросить на выход вместе с Гончаруком, поскольку его считают виноватым в провале «блицкрига» в деле открытия рынка земли.

Кроме того, как сказал Зеленский, правительство Гончарука не смогло наладить коммуникацию с обществом. А не смогло почему? Они сильно «зашкварились» своими дурацкими скандалами с «дебилами», «профанами», и прочим — потому к ним и отношение такое. А надо вопрос земли решать. И так 60-70% украинцев против продажи земли, а тут ещё получается, что агитируют за земельный рынок такие стрёмные личности, попросту — фрики. Так что Милованову просто кинули «кость», предложив возглавить Министерство аграрной политики, зная, что тот откажется. Он и отказался.

План-минимум заключался в том, чтобы Милованова убрать из правительства, вот таким образом этого и добились.

— Что в итоге скажет о новом составе правительства? Чего от него можно ожидать?

— Стая стервятников заходит на второй круг. Есть смена вывески, но за вывеской «на манеже все те же». Если новый Кабмин не решит проблему внешнего долга, то диктовать экономическую политику будет МВФ. А значит, все будет как при Яценюке, Гончаруке и компании.

Смущает, что у нового премьера нет опыта работы на таком уровне. Он, в лучшем случае, региональный чиновник, причем ничем из серой массы не выделялся. Поэтому большой вопрос, потянет ли он работу Кабмина.

Кроме того, вскоре мы должны увидеть новый вариант формулы «Роттердам+». Сейчас полным ходом идет подготовка. Собственно, ради этого все и затевалось.