Первым премьер-министром при президентстве Владимира Зеленского стал не имевший никакого отношения к «Слуге народа» Алексей Гончарук. Ситуация с назначением на этот пост Дениса Шмыгаля произошла точно так же. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Слободчук о смене правительства: Стая стервятников заходит на второй круг © Facebook, Сергей Слободчук

«А смысл тогда в выборах, если мы видим прием «премьер-министр в кустах»? В чём тогда смысл парламентско-президентской республики, если мы за него не голосовали, а он у нас вдруг премьер?» — задается вопросом Слободчук.

Политтехнолог добавил, что если бы Зеленский не шел на выборы под лозунгом, что он не будет предлагать в руководители Кабмина неизвестно кого, то за него проголосовало бы гораздо меньшее число людей.

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