Эксперт пояснил, что Шмыгаль участвовал в выборах в первый и единственный раз в 2014 когда он занял последнее место на мажоритарном округе №121 во Львовской области, а на досрочных выборах в Верховную Раду в июле он никуда не баллотировался и его никто не выбирал.
«А смысл тогда в выборах, если мы видим прием «премьер-министр в кустах»? В чём тогда смысл парламентско-президентской республики, если мы за него не голосовали, а он у нас вдруг премьер?» — задается вопросом Слободчук.
Политтехнолог добавил, что если бы Зеленский не шел на выборы под лозунгом, что он не будет предлагать в руководители Кабмина неизвестно кого, то за него проголосовало бы гораздо меньшее число людей.
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