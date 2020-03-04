Суета вокруг украинского правительства и премьера не имеет никакого отношения к защите интересов народа. Просто у части элит сложилось мнение, что премьер Алексей Гончарук и правительство не справляются с поставленными задачами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический консультант Сергей Слободчук

По его словам, нынешний правительственный кризис — «это цепная реакция, которая началась после увольнения Андрея Богдана».

«А увольнение Богдана, как мы уже говорили, стало следствием провала "блицкрига" по земле. Не удалось быстро продавить законопроект об открытии рынка земли. После увольнения Богдана среди групп влияния начали звучать мнения, что вслед за ним хорошо бы уволить и премьера, и других министров», — рассказал эксперт.

По мнению Слободчука, «к интересам народа это не имеет никакого отношения». Слободчук: Законопроект о продаже земли и отставка Богдана спровоцировали отставку Кабмина Украины © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«Просто есть, скажем так, у ряда групп мнение, что Гончарук и компания не справляются с поставленными задачами. В принципе это так, потому что эти люди никогда не работали на практике в госуправлении. Но в данном случае речь идёт о том, что нынешнее правительство не справляется в том числе с задачей по запуску рынка земли», — констатировал эксперт.

Отметим, во вторник, 3 марта, фракция «Слуга народа» собралась на экстренное заседание по кадровым вопросам. На заседание приехал президент Украины Владимир Зеленский, он предложил заменить главу правительства и ряд министров.

Верховная Рада в среду, 4 марта, собирается на внеочередное заседание, посвященное вопросу о работе правительства.

Полностью текст интервью можно прочитать здесь.