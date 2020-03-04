В ходе мероприятия обсудили намеченное на 4 марта внеочередное заседание Рады. Также одним из вопросов повестки стали кадровые перестановки. Речь идет об отставках в Кабмине, а также НАБУ и Офисе генпрокурора.
Главная интрига: уберут ли премьер-министра Алексея Гончарука, главу НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку. При этом уволить Гончарука без его заявления, оформленного должным образом, нельзя. Теперь Дмитрий Разумков сообщил, что заявление есть.
Больше новостей о кадровых перестановках в Кабмине читайте в Telegram-канале Украина.ру.