Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом 3 марта заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции «Слуга народа», на котором присутствовал президент Владимир Зеленский

Премьер Украины Гончарук переходит в оборону. Как поступит Зеленский? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Главная интрига: уберут ли премьер-министра Алексея Гончарука, главу НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку. При этом уволить Гончарука без его заявления, оформленного должным образом, нельзя. Теперь Дмитрий Разумков сообщил, что заявление есть.

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