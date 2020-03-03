«Гончарук написал заявление. Кабмин будет перезагружен. Премьер-министр Шмыгаль. Первый вице — не найден. Минэкономики — Милованов. Минфин — Уманский. Минюст — Малюська. Минобразования — Новосад. МВД — Аваков. Новые лица будут объявлены президентом сегодня на фракции. Это: Минветеранов, МинАПК, Минпромышленности, Минрегион, МОЗ. Многие вакансии ещё свободны», — сообщил Дубинский.
Также по его словам, вслед за министром финансов Оксаной Маркаровой будет уволен глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.