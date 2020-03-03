Президент Украины Владимир Зеленский вечером 3 марта объявит депутатам от «Слуги народа» кандидатов на должности в Кабинет министров. Об этом 3 марта депутат от фракции Александр Дубинский сообщил в своем Telegram-канале

Ищенко рассказал, что станет с Зеленским, если он неудачно провернет «аферу» с правительством © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщил Дубинский.

Также по его словам, вслед за министром финансов Оксаной Маркаровой будет уволен глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.