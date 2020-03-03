МВД Украины получило материалы о возможной незаконной слежке в стране за должностными лицами США. Об этом 3 марта ведомство сообщает в Facebook

Соответствующие документы министру внутренних дел Арсену Авакову передал депутат Верховной Рады Александр Дубинский и его адвокат. Арсен Аваков. Биографическая справка © Yulia Babych

«Национальная полиция Украины будет реагировать на любые противоправные действия на территории Украины против американских чиновников. Это касается как обычных граждан США, так и должностных лиц американских государственных органов и дипломатов», — говорится в сообщении.

Возбуждено дело. Все предоставленные материалы приобщены к материалам уголовного производства.

Аваков заверил, что МВД будет действовать исключительно в правовом поле совместно с соответствующими правоохранительными органам США, обеспечивая невмешательство во внутриполитические процессы в США, понимая всю важность этой темы для украинско-американских отношений.