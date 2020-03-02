Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан теоретически может быть кандидатом на главный пост в одном из силовых ведомств Украины, считает политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог Фесенко о Зеленском и силовиках: Не будет посадок — будут отставки © Facebook Владимира Фесенко

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«Теоретически могут быть самые разные варианты, в том числе экзотические, например Андрей Богдан. Но это очень экзотический вариант. При этом такой вариант обсуждался. Но учитывая то, как он ушел… Нет, я раньше допускал, что через какое-то время Богдан может уйти в какой-то орган, который будет связан с влиянием на судебную систему. Или, допустим, в Конституционный суд», — рассказал Фесенко.

Он также отметил, что по характеру и «драйву» Богдану бы больше всего подошел пост в одном из правоохранительных ведомств, но готов ли он к этому — неизвестно.