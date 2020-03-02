Ранее стало известно, что 4 марта состоится внеочередное заседание украинского парламента, который будет рассматривать «вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка». По мнению политолога, президент, предположительно, хочет сменить главу Офиса генпрокурора и НАБУ.
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«Теоретически могут быть самые разные варианты, в том числе экзотические, например Андрей Богдан. Но это очень экзотический вариант. При этом такой вариант обсуждался. Но учитывая то, как он ушел… Нет, я раньше допускал, что через какое-то время Богдан может уйти в какой-то орган, который будет связан с влиянием на судебную систему. Или, допустим, в Конституционный суд», — рассказал Фесенко.
Он также отметил, что по характеру и «драйву» Богдану бы больше всего подошел пост в одном из правоохранительных ведомств, но готов ли он к этому — неизвестно.