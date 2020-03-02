Компания IKEA будет готова открыть свои магазины на Украине лишь после того, как власти этой страны разберутся со своей судебной системой и достигнут видимых успехов в борьбе с коррупцией. Об этом 2 марта рассказала министр иностранных дел Швеции Анн Линде на встрече со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко, передают «Украинские новости»

IKEA ранее уже анонсировала свой выход на украинский рынок, однако открытие торговых точек постоянно откладывается. В конце прошлого года было объявлено, что весной 2020 года на Украине заработает онлайн-магазин компании. Как мебель шведской IKEA из карпатского дуба помогает Порошенко бороться с коррупцией © REUTERS, Ints Kalnins | Перейти в фотобанк

По словам Линде, об открытии IKEA на Украине ее попросил глава украинского МИД.

«Министр Пристайко спросил меня об IKEA. IKEA, конечно, частная компания, поэтому они сами принимают решения. Но, как бывший министр торговли, могу сказать, что более предсказуемая судебная система, более прозрачное законодательство и более решительные усилия по борьбе с коррупцией — это первое требование шведской компании», — сказала она.

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA была основана в Швеции еще в 1943 году. Несмотря на то, что на данный момент она принадлежит бизнесменам из Нидерландов, компания продолжает позиционировать себя как шведская и всячески подчеркивает свои «корни».