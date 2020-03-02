На Украине сегодня наблюдается то, что в перестроечные годы называлось «внутренней эмиграцией», когда общество создавал видимость поддержки властей, но самом деле думало совершенно иначе. Об этом рассказал историк и публицист Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, почему украинцы до сих пор празднуют советские праздники

Армен Гаспарян: «Я не верю, что в ближайшей перспективе мы получим мир на Донбассе» © Скриншот из видео Украина.ру

«Но в чем глобальная разница между Россией и Малороссией? Малороссийский обыватель всегда жил по принципу «Моя хата с краю». Какая власть в городе? Ну очень хорошо, главное, что не касалось нас», — указал Гаспарян.

Другое дело, подчеркнул журналист, эта «внутренняя эмиграция» может перерасти в условное «Червоное казачество» времен Гражданской войны, которое было сформировано из жителей Малороссии, и которое нанесло наибольший ущерб петлюровским войскам.

Историк считает, что нечто подобное может произойти и сейчас, но для этого нужно довести украинского обывателя до точки кипения, а также использовать в качестве мобилизующей точки восставший Донбасс.

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