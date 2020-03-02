Украинцы, продолжил эксперт, понимают, что за последние шесть лет жизнь в стране стало хуже, поскольку ее власти взяли курс на построение совершенно иной государственной модели, которая их не устраивает и устраивать не будет.
«Но в чем глобальная разница между Россией и Малороссией? Малороссийский обыватель всегда жил по принципу «Моя хата с краю». Какая власть в городе? Ну очень хорошо, главное, что не касалось нас», — указал Гаспарян.
Другое дело, подчеркнул журналист, эта «внутренняя эмиграция» может перерасти в условное «Червоное казачество» времен Гражданской войны, которое было сформировано из жителей Малороссии, и которое нанесло наибольший ущерб петлюровским войскам.
Историк считает, что нечто подобное может произойти и сейчас, но для этого нужно довести украинского обывателя до точки кипения, а также использовать в качестве мобилизующей точки восставший Донбасс.
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