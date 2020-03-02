В понедельник, 2 марта, от травм, полученных в ДТП, скончался бывший заместитель министра обороны СССР, генерал армии Владимир Шуралев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина

По его словам, Шуралев попал под колеса автомобиля возле собственного дома.

«Владимир Михайлович Шуралев трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем», — цитирует агентство Дерябина.

Последний маршал. На смерть Дмитрия Язова © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Владимир Шуралев присутствовал на похоронах главы Минобороны СССР, маршала Дмитрия Язова, заместителем которого он был с 1990 по 1991 год.

Свой путь в вооруженных силах Шуралев начал в 1955 году. Служил в Группе советских войск в Германии, окончил Военную академию бронетанковых войск и Академию Генштаба.

Армейской службе он отдал почти 37 лет. Владимиру Шуралеву 3 апреля должно было исполниться 85 лет.