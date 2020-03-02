По его словам, Шуралев попал под колеса автомобиля возле собственного дома.
«Владимир Михайлович Шуралев трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем», — цитирует агентство Дерябина.
На минувшей неделе Владимир Шуралев присутствовал на похоронах главы Минобороны СССР, маршала Дмитрия Язова, заместителем которого он был с 1990 по 1991 год.
Свой путь в вооруженных силах Шуралев начал в 1955 году. Служил в Группе советских войск в Германии, окончил Военную академию бронетанковых войск и Академию Генштаба.
Армейской службе он отдал почти 37 лет. Владимиру Шуралеву 3 апреля должно было исполниться 85 лет.