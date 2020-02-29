Соединенные Штаты Америки объявили о полном выводе американский военных из Афганистана в течение 14 месяцев, сообщает РБК Украина 29 февраля

Одесситы провели парад в честь годовщины вывода войск из Афганистана – видео © Скриншот с видео Украина.ру

Между тем сделка с талибами, которую американские власти анонсировали еще летом прошлого года, наконец состоялась.

Хотя ранее президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с «Талибаном» и отменить подписание соглашения после серии терактов в столице Афганистана и других городах, жертвами которых стали американские военные, но 29 февраля историческое мирное соглашение было подписано, сообщила «Немецкая волна».