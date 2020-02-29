Также сообщается, что в течение 135 дней после подписания мирного соглашения с движением «Талибан» США уменьшат войсковую группировку в Афганистане до 8,6 тыс. военных.
Между тем сделка с талибами, которую американские власти анонсировали еще летом прошлого года, наконец состоялась.
Хотя ранее президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с «Талибаном» и отменить подписание соглашения после серии терактов в столице Афганистана и других городах, жертвами которых стали американские военные, но 29 февраля историческое мирное соглашение было подписано, сообщила «Немецкая волна».