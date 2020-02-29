Нельзя исключать, что в отдельных министерствах украинского правительства произойдут точечные изменения, которые могут привести к усилению позиций донецкого олигарха Рината Ахметова. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Молчанов: Ни один из потенциальных премьеров Украины не устраивает Зеленского © Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк

Что касается лобби, которое принято называть «соросятами», то пока неясно, насколько президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на их зачистку, указал политолог.

«Да, Трамп усиливает свои позиции в США, но на Украине генпрокурор пока блокирует любые действия по бывшей власти. Во фракции у них огромное влияние, в правительстве почти везде «соросята»», — пояснил Молчанов.

Как будет идти этот процесс, пока неясно, и пока не выстроится вся система координат, вопрос о «зачистке» будет откладываться до сентября, подытожил Молчанов.

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