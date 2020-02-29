«Я бы не исключил, что произойдут точечные усиления в министерствах. Будет усиливаться группа Ахметова, ослабевать будет влияние Коломойского», — указал эксперт.
Что касается лобби, которое принято называть «соросятами», то пока неясно, насколько президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на их зачистку, указал политолог.
«Да, Трамп усиливает свои позиции в США, но на Украине генпрокурор пока блокирует любые действия по бывшей власти. Во фракции у них огромное влияние, в правительстве почти везде «соросята»», — пояснил Молчанов.
Как будет идти этот процесс, пока неясно, и пока не выстроится вся система координат, вопрос о «зачистке» будет откладываться до сентября, подытожил Молчанов.
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