Замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов поделился с изданием Украина.ру своим мнением об основных событиях недели, таких как возможная отставка правительства, падение рейтингов Зеленского и будущее закона о люстрации

«Их боятся». Золотарев о возможном премьерстве Тимошенко и Авакова © пресс-служба президента Украины/ba.org.ua - Кирилл, как вы считаете, действительно ли произойдут радикальные изменения в украинской власти в ближайшее время, или сообщения об отставке Гончарука не более чем слухи или вбросы?

— Отставить Гончарука будет сложно технически: это решение нужно согласовать с парламентом, который, по сути, заблокирован из-за поправок по земле еще как минимум на две пленарные недели. Раньше конца марта тут ничего нельзя сделать в принципе.

Будем объективны: все кандидатуры, которые сейчас обсуждаются, не подходят Зеленскому. Тигипко — человек с амбициями, причем с президентскими. Зачем Зеленскому выращивать себе конкурента?

Плюс, тот же Тигипко, Хорошковский или любой другой человек, разбирающийся в государственном управлении, понимает, что очень сложно сейчас будет быстро изменить ситуацию в стране. А сгореть на должности никто не хочет.

Если и будут менять Гончарука в ближайший месяц, то это скорее всего будет аналогичная ему персона. Как говорят в Британии, no name person. Человек из ближайшего окружения Зеленского, который будет у него в тени, и такой же, мягко говоря, малограмотный, как Гончарук. Но если так, то зачем тогда вообще что-то менять? Поэтому слухи о том, что в ближайшее время будет перезагружено правительство — преувеличены.

- В какой мере на эту перезагрузку власти повлияет социально-экономическая ситуация в стране или расклады во внутренней политике США, где Трамп укрепляет свои позиции?

— Я бы не исключил, что произойдут точечные усиления в министерствах. Будет усиливаться группа Ахметова, ослабевать будет влияние Коломойского. Что касается лобби, которое принято называть «соросятами», то пока неясно, насколько Зеленский готов пойти на их зачистку.

Да, Трамп усиливает свои позиции в США, но на Украине генпрокурор пока блокирует любые действия по бывшей власти. Во фракции у них огромное влияние, в правительстве почти везде «соросята».

Как будет идти этот процесс, пока неясно, и пока не выстроится вся система координат, этот вопрос будет откладываться до сентября.

- Согласно свежему опросу КМИС, поддержка главы государства впервые опустилась ниже 50% и составила 47%. При этом говорят, что рейтинг Зеленского все равно большой, и что катастрофического падения не наступило. Насколько это критично?

— Рейтинг падает, падает методично. Сейчас 47%, в декабре было 63%, а в сентябре еще больше. И это как раз персональный рейтинг Зеленского, а рейтинг доверия правительства или «Слуги народа» вообще отрицательный стал. Там уже больше не доверяют, чем доверяют.

Это мы еще не столкнулись с тем же коронавирусом или открытием рынка земли, так что тренд негативен. И как эту ситуацию будет исправлять новый премьер, пока непонятно.

- Будет ли Зеленский принимать какие-то меры в связи с этим?

— Он прекрасно понимает, что в обществе не разбирают, у кого из властей какая зона ответственности (тут у Разумкова, тут у Гончарука, тут у Зеленского). Во всех бедах и невзгодах будут винить самого президента. Поэтому ему необходимо предоставить какие-то изменения.

Погребинский: От происходящего на Украине оторопь берёт © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кремль ему в этом подыгрывать больше не будет, будут требовать выполнения договоренностей на парижском саммите, а выполнять там пока никто ничего не собирается даже в вопросах законодательства, не говоря уже о вопросах безопасности. Поэтому для Зеленского картина неутешительная.

- Европейский суд по правам человека признал закон о люстрации 2014 года нарушающим права граждан. Какова дальнейшая судьба этого закона? Будут ли власти выполнять решение суда, или они его проигнорируют?

— Все будет решаться в индивидуальном порядке. Те, кого люстрировали, будут обращаться в суды. Если выиграют — государство будет им выплачивать компенсацию.

Но мы видим, что в том же Минюсте находятся продолжатели курса предыдущей власти, которые не хотят отмены этого закона в принципе. Зеленский себя на первом этапе окружил людьми, которые точно не являются его людьми.

Отменять закон не будут. Будут создавать какие-то комиссии, что-то рассматривать. Это продолжение постмайданной политики уже при новом главе государства. Из-за этого рейтинг Зеленского будет падать, потому что от него ждали других шагов.