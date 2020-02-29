Президент Владимир Зеленский хочет уволить Алексея Гончарука с премьерского поста в том числе из-за того, что Кабмин не может взять под собственный контроль финансовые потоки, которые контролируют до сих пор представители прежней команды. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Интрига в том, что "Квартал-95" хочет стать новой элитой © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Джордж Сорос сегодня очень много зарабатывает на облигациях внутреннего государственного займа, а также свою выгоду до сих пор имеют экс-премьер Арсений Яценюк и предыдущий президент Петр Порошенко.

«Они зарабатывают, а денег в бюджете нет, в том числе и команды «95 квартала». Последняя собирается и говорит: нам надо стать новой элитой. Чтобы ей стать, надо получить доступ к деньгам, а его до сих пор нет», — пояснил Царев.

Экс-депутат при этом добавил, что Сорос не позволит Зеленскому уволить Гончарука до тех пор, пока не будет принят закон о рынке земли, а олигарх Игорь Коломойский проиграет суды по делу о возвращении ему «ПриватБанка».