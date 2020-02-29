Россия и Советский Союз сами отчасти виноваты в реабилитации нацизма и осквернении памяти героев Великой Отечественной войны, спасших мир от гитлеровских захватчиков. Об этом рассказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в недавнем эфире телеканала «Россия 1»

Яков Кедми объяснил, что будет, если Трамп приедет в Москву на парад Победы, и что будет – если нет © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Сколько Героев Советского Союза эстонцев погибли на войне и остались живыми? Почему невозможно противопоставить одну Эстонию другой? А оно ведь так и было в истории! Почему у всех в мире и здесь одно впечатление — эстонцы и эти парады эстонских нацистов», — подчеркнул Кедми.

По его словам, точно также замалчивается количество латышей, которые воевали в рядах Красной армии, а вот разговоры о том, сколько там было «лесных братьев», повсеместны, и аналогичная ситуация и с Литвой.

Для Европы хороши все средства делегитимации России как нормального государства, поэтому происходящее сегодня возрождение нацизма в мире вполне закономерно, подытожил специалист.

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