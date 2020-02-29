Общественный деятель в частности отметил, что в мире наблюдается монополия на разговоры о том, как много эстонцев воевало за нацистов, но Россия даже не пытается заговорить о том, что намного больше их воевало на стороне Красной Армии.
«Сколько Героев Советского Союза эстонцев погибли на войне и остались живыми? Почему невозможно противопоставить одну Эстонию другой? А оно ведь так и было в истории! Почему у всех в мире и здесь одно впечатление — эстонцы и эти парады эстонских нацистов», — подчеркнул Кедми.
По его словам, точно также замалчивается количество латышей, которые воевали в рядах Красной армии, а вот разговоры о том, сколько там было «лесных братьев», повсеместны, и аналогичная ситуация и с Литвой.
Для Европы хороши все средства делегитимации России как нормального государства, поэтому происходящее сегодня возрождение нацизма в мире вполне закономерно, подытожил специалист.
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