Этот курс, пояснил эксперт, не будет пророссийским или прозападным, в его рамках глава государства постарается избежать эскалаций и крайностей, найдя компромисс между идеями условных Петра Порошенко и Виктора Медведчука.
«Зеленский не может долго находиться в этом состоянии между двух огней. У власти уже это не получается, и начинает сыпаться ее верхушка. Поэтому власти нужно вовремя сделать выводы, провести работу над ошибками, признать их и двигаться дальше», — указал Карасев.
После увольнения Андрея Богдана с поста главы президентской канцелярии политическая и стратегическая повестка Офиса президента будет более выражена и получит свое медийное и идейное оформление, добавил политолог.
Президент сейчас нуждается в серьезной идейной платформе для проведения своей политики, чтобы сохранить рейтинг и продемонстрировать свою устойчивость, заключил собеседник издания.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.