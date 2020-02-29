Украина при президентстве Владимира Зеленского выберет центристский курс, рассчитанный на компромисс и примирение. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью изданию «Голос.UA»

Из украинской власти будут убирать людей Сороса и неолибералов – Карасев Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

«Зеленский не может долго находиться в этом состоянии между двух огней. У власти уже это не получается, и начинает сыпаться ее верхушка. Поэтому власти нужно вовремя сделать выводы, провести работу над ошибками, признать их и двигаться дальше», — указал Карасев.

После увольнения Андрея Богдана с поста главы президентской канцелярии политическая и стратегическая повестка Офиса президента будет более выражена и получит свое медийное и идейное оформление, добавил политолог.

Президент сейчас нуждается в серьезной идейной платформе для проведения своей политики, чтобы сохранить рейтинг и продемонстрировать свою устойчивость, заключил собеседник издания.

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