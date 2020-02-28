«Путин дает понять, что он держит двери возможного диалога открытыми. В отличие от ситуации с Порошенко он берет трубку, когда звонит Зеленский. Он хочет услышать от Зеленского то, с чего может начаться диалог», — пояснил эксперт.
Пока, указал политолог, Путин подобных предложений от Зеленского не слышит, но оставляет ему шанс, понимая, насколько сильна сейчас на Украине «партия войны» в лице Порошенко и его сторонников.
Поэтому официальный Кремль в лице Путина и его секретаря Дмитрия Пескова пока воздерживается от оценок действий Зеленского, хотя МИД позволяет себе более жесткие заявления, а российские СМИ давно списали украинского президента со счетов, заключил Погребинский.