Президент РФ Владимир Путин хочет услышать от украинского лидера Владимира Зеленского конкретные предложения, которые могли бы быть предметом компромисса в вопросе Донбасса. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью Ukrlife.TV

Шансы вернуть Донбасс в состав Украины еще не исчерпаны — Погребинский © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Пока, указал политолог, Путин подобных предложений от Зеленского не слышит, но оставляет ему шанс, понимая, насколько сильна сейчас на Украине «партия войны» в лице Порошенко и его сторонников.

Поэтому официальный Кремль в лице Путина и его секретаря Дмитрия Пескова пока воздерживается от оценок действий Зеленского, хотя МИД позволяет себе более жесткие заявления, а российские СМИ давно списали украинского президента со счетов, заключил Погребинский.