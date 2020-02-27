«Помогите»: в сети высмеяли нелепую скульптуру влюбленной пары на Днепропетровщине - фото

В сети высмеяли недавно открытую скульптурную композицию «Свидание» в городе Каменском Днепропетровской области. Соответствующий пост появился на днях в Telegram-канале «Регионалити»

Никаких перемен: власти Минска не разрешают скульпторам бесплатно поставить памятник Цою © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк

Тем не менее в сети фотография скульптуры вызвала смех. Дело в том, что у девушки голова повернута несколько левее, из-за чего складывается впечатление, будто она смотрит мимо своего возлюбленного.

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«В центре Каменского недавно открыли скульптуру влюбленных, а девушка уже смотрит влево», — говорится в сообщении.

При этом оно сопровождено крупным планом лица девушки, под которым при помощи графического редактора написано «Помогите», что придает комичности ее внешнему виду.