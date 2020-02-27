«Помогите»: в сети высмеяли нелепую скульптуру влюбленной пары на Днепропетровщине - фото

После установки постамента и его полугодичных переделок 14 февраля, на День всех влюбленных, скульптура наконец украсила главную площадь города. Металлическая композиция представляет собой застывших в полуобъятиях мужчину и женщину.
Тем не менее в сети фотография скульптуры вызвала смех. Дело в том, что у девушки голова повернута несколько левее, из-за чего складывается впечатление, будто она смотрит мимо своего возлюбленного.
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«В центре Каменского недавно открыли скульптуру влюбленных, а девушка уже смотрит влево», — говорится в сообщении.
При этом оно сопровождено крупным планом лица девушки, под которым при помощи графического редактора написано «Помогите», что придает комичности ее внешнему виду.