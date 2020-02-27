Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что информации о том, что подготовленные на Украине тест-системы для выявления коронавируса сделаны в России, у него нет. Об этом 27 февраля он заявил на брифинге, который транслировал Кабмин в YouTube

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