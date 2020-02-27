Он отметил, что Украина использует зарегистрированные тест-системы и сертифицированные украинской лабораторией. Всего, по его данным, систем хватит, чтобы проверить три тысячи человек.
«У нас есть тест-системы, закупленные Центром общественного здоровья. Также есть тест-системы, которые предала ВОЗ… Параллельно в нашем реестре есть две отечественные тест-системы… Я не могу знать. Нужно проверять. Я не являюсь заместителем министра, который отвечает за регистрацию. У меня нет досье», — сказал Ляшко.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.