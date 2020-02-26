Ранее украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на свои источники, что Тигипко сменит Алексея Гончарука на посту главы правительства. Сам Гончарук, а также президент Зеленский подтвердили, что с политиком действительно провели переговоры, однако, по словам нынешнего премьера, речь не идет о должности главы Кабмина.
«У Зеленского была встреча с Тигипко, это инициатива главы ОП Андрея Ермака, который хорошо знаком с семьей Сергея Леонидовича. На собеседовании Тигипко рассматривали на должность вице-премьера и должность одного из профильных министерств», — говорится в сообщении.