Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак близко знаком с бывшим вице-премьером Сергеем Тигипко, поэтому предложил Владимиру Зеленскому подать в Верховную Раду предложение о назначении его снова на эту же должность. Об этом 26 февраля сообщает Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источник в офисе главы государства

Сергей Тигипко. Биографическая справка © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Алексея Гончарука на посту главы правительства. Сам Гончарук, а также президент Зеленский подтвердили, что с политиком действительно провели переговоры, однако, по словам нынешнего премьера, речь не идет о должности главы Кабмина.

«У Зеленского была встреча с Тигипко, это инициатива главы ОП Андрея Ермака, который хорошо знаком с семьей Сергея Леонидовича. На собеседовании Тигипко рассматривали на должность вице-премьера и должность одного из профильных министерств», — говорится в сообщении.