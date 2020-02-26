Министры иностранных дел стран Совета Европы встретятся в Страсбурге, а не в Тбилиси, как это планировалось изначально. Об этом 26 февраля сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, передает Sputnik Грузия

Экс-премьер Грузии и соратник Саакашвили вышел из тюрьмы — журналисты чуть не загнали его обратно © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В Грузии действует закон «Об оккупации», согласно которому визит в Абхазию и Южную Осетию без разрешения Тбилиси наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным сроком до четырех лет.

На встречу должна прибыть и делегация из РФ, что вызвало негативную реакцию у антироссийски настроенных грузинских политиков.

Кроме того, грузинская оппозиция пообещала устроить масштабные акции протеста, если в Тбилиси приедет министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Хочу сказать, что мы использовали все ресурсы. Я встретился с генеральным секретарем (Совета Европы — ред.), он выразил абсолютное понимание, чтобы провести министериал в Страсбурге. Такие прецеденты были и ранее», — рассказал Залкалиани.

Он добавил, что Грузия упустила уникальную возможность провести встречу столь высоко уровня.

Ранее о готовности принять в Тбилиси делегацию из России, поступившись собственным законодательством, заявляла президент станы Саломе Зурабишвили.

Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств. Председательствовать в Комитете министров Грузия будет до мая 2020 года.