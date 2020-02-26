Несмотря на то что ДНР и ЛНР национализировали предприятия Ахметова, а его имя подвергается шельмованию, продолжил эксперт, роль бизнесмена в процессе возвращения Донбасса может оказаться очень весомой.
«Социология показывает, что Ахметов остается одним из лидеров мнений на Донбассе. Все-таки его имя фигурирует там. Поэтому его роль в восстановлении и интеграции Донбасса будет весомой», — указал Бондаренко.
Также в этих процессах будут участвовать политики, о которых сегодня на Украине успели забыть: помощь в реинтеграции Донбасса могут оказать Николай Азаров и Андрей Клюев, считает политолог.
По мнению Бондаренко, если речь идет о возвращении Донбасса и сохранении Украины, то этим должны заниматься все, а не только те люди, которые принимали участие в Евромайдане 2014 года.
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