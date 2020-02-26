Борис Колесников и Ринат Ахметов давно перестали быть просто донбасскими политиками. Они стали крупными украинскими фигурами, которые заинтересованы в возвращении Донбасса в состав Украины, а не просто в своем возвращении на Донбасс. Об этом рассказал руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в недавнем интервью Ukrlife.TV

Бондаренко: Истерикой вокруг прибывших из Уханя украинцев нас отвлекают от настоящей угрозы © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Социология показывает, что Ахметов остается одним из лидеров мнений на Донбассе. Все-таки его имя фигурирует там. Поэтому его роль в восстановлении и интеграции Донбасса будет весомой», — указал Бондаренко.

Также в этих процессах будут участвовать политики, о которых сегодня на Украине успели забыть: помощь в реинтеграции Донбасса могут оказать Николай Азаров и Андрей Клюев, считает политолог.

По мнению Бондаренко, если речь идет о возвращении Донбасса и сохранении Украины, то этим должны заниматься все, а не только те люди, которые принимали участие в Евромайдане 2014 года.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.