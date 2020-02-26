Покупатели запорожского супермаркета «Сильпо» обнаружили упитанную мышь, лежащую возле полок с продуктами. Видео с места событий было обнародовано в Instagram-аккаунте its_zp 25 февраля

Прыгнула в коробку с печеньем: по киевскому супермаркету разгуливала огромная крыса © Tom Stentler / flickr

Некоторых пользователей сети возмутило увиденное: «Караул!!!», «Ужас, в магазине мышь. У них скоро собака грязная, как в АТБ, спать под кассами начнет!»

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Однако большинство жителей Запорожья умилились упитанному грызуну и с юмором отреагировали на видео: «Когда поел в "Сильпо"», «Да пусть жрет, че, жалко вам что ли?», «Сплинтер, сенсей, ты ли это?», «Нормально Рататуй устроился».