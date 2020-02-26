По мнению бывших глав государства, содержание высокого темпа экономического развития Польши возможно благодаря трудовым мигрантам с Украины — их присутствие обеспечивает конкурентоспособность польских предприятий.
В обращении отмечается, что Германия с 2020 года значительно упрощает правила для трудовых мигрантов, прибывших из-за пределов Евросоюза. Следствием этого может быть отток рабочих рук из Польши — особенно высококвалифицированных специалистов.
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«К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства», — отмечают экс-президенты.
Квасьневский и Коморовский призвали польское правительство как можно скорее ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, желающих работать в Польше.