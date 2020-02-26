Польское правительство должно как можно скорее утвердить долгосрочную миграционную политику, которая позволит украинцам нормально работать в стране. Об этом говорится в совместном обращении к правительству двух экс-президентов – Александра Квасьневского и Бронислава Коморовского, передает Укринформ в среду, 26 февраля

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