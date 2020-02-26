Госбюро расследований (ГБР) Украины создаст отдельное управление по расследованию дел Майдана, а также планирует ежемесячно устраивать встречи с представителями общественных организаций «Родина героев Небесной сотни» и «Непокоренный Майдан - 18.02». Об этом сообщила пресс-служба ведомства 25 февраля

Глава ГБР призвала отменить закон о недопущении преследования участников Майдана © Facebook, Ирина Венедиктова

По словам и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой, на данный момент в ведении ГБР 49 уголовных дел Майдана.

«Наши следователи уже направили в суд два дела Майдана — о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство майдановцев бойцу спецподразделения "Омега"», — рассказала она.

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Кроме того, вскоре, по ее словам, в ГБР будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на должность руководителя этого подразделения будет объявлен в ближайшее время. Одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании дел Майдана.

Ранее Венедиктова призвала отменить закон «О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины», который, по ее мнению, препятствует честному расследованию дел Майдана.