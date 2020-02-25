Обрушившийся на южные регионы Украины ураган раздул масштабный пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области. Об этом 24 февраля сообщило местное издание «Думская»

Ураган в Одессе: 60-летнюю женщину насмерть придавило упавшее дерево © РИА Новости, Александр Рацимор | Перейти в фотобанк сообщили в дирекции парка, возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса-Рени. Отмечается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем и сильный ветер.

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«Северный ветер гонит огонь по заповедной зоне вдоль лимана», — отмечают сотрудники парка.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям происходящее пока не комментируют.

Ранее стало известно, что из-за сильного порывистого ветра в центре Одессы дерево обрушилось на 60-летнюю женщину — пострадавшая скончалась на месте.