Правоохранители готовят ряд новых подозрений участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев,сообщает издание «Украинские новости»

«Части граждан, которые были освобождены и находятся дома, готовятся проекты подозрений и административные протоколы за нарушение общественного порядка», — заявил Сулаев.

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Новые Санжары породили новую конспирологию. Что не так с государством в Украине? © REUTERS, АР | REUTERS, АР | Перейти в фотобанк

Днем 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли дорогу к санаторию, в котором должны были разместить прибывших из Китая на карантин украинцев. Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными, среди которых была семья с восьмилетним ребенком.