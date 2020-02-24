«Части граждан, которые были освобождены и находятся дома, готовятся проекты подозрений и административные протоколы за нарушение общественного порядка», — заявил Сулаев.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
При этом он не сообщил, скольким участникам протестов будет сообщено о подозрении, а скольким выписаны протоколы об административном правонарушении.
Днем 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли дорогу к санаторию, в котором должны были разместить прибывших из Китая на карантин украинцев. Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными, среди которых была семья с восьмилетним ребенком.