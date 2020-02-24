Украине не придется ожидать особенных результатов на предстоящем «Евровидении», считает композитор и общественный деятель Владимир Быстряков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Не думаю, что у нас на "Евровидении" в этом году много шансов. Тем более, что в последние годы настолько стала видна политическая составляющая всех этих Евровидений. Первое место отдали Джамале, потому что такова была политическая целесообразность, прокатили "Гринджолов", которые тоже символизировали наше новое искусство. Их прокатили так, что их до сих пор не видно и не слышно», — отметил Быстряков.

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Композитор Быстряков про Евровидение, Зеленского и Коломойского с Пинчуком © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

«Видно, хлопцам сказали — не превращайте конкурс в допрос НКВД на тему, чей Крым. В этот раз все участники конкурса точно знают, чей Крым», — добавил композитор.

Ранее стало известно, что в финале национального отбора на «Евровидение-2020» победила группа Go_А. Конкурс в этом году пройдет в Ротердаме.