Украинский Минздрав запретил передавать продукты питания эвакуированным из Китая гражданам, которые в настоящий момент находятся в санатории в Новых Санжарах Полтавской области. Об этом 23 февраля сообщает «Укринформ»

Боли в животе: эвакуированной из Китая на Украину иностранке потребовалась скорая помощь © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ляшко отметил, что в медцентре работает пищеблок, где готовят пищу для тех, кто находится на карантине, в том числе диетическую.

В настоящий момент в обсервацию передают только средства гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

При этом, если люди хотят оставить продукты питания, волонтеры Красного креста принимают решение, что делать дальше с этой едой.

Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру.

Несколько десятков украинцев прилетели из Китая 20 февраля и были размещены в Новых Санжарах Полтавской области на карантин. Местные жители пытались не допустить этого, блокировали дороги, дрались с полицией и забрасывали камнями автобус с эвакуированными.