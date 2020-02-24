По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, такое решение было принято, чтобы избежать «обсервации еще и по диарейным заболеваниям».
Ляшко отметил, что в медцентре работает пищеблок, где готовят пищу для тех, кто находится на карантине, в том числе диетическую.
В настоящий момент в обсервацию передают только средства гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.
При этом, если люди хотят оставить продукты питания, волонтеры Красного креста принимают решение, что делать дальше с этой едой.
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Несколько десятков украинцев прилетели из Китая 20 февраля и были размещены в Новых Санжарах Полтавской области на карантин. Местные жители пытались не допустить этого, блокировали дороги, дрались с полицией и забрасывали камнями автобус с эвакуированными.