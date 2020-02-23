Российская актриса Татьяна Кравченко, знаменитая легендарной ролью Валюхи в сериале «Сваты», рассказала о жизни после развода и отношениях с коллегой Федором Добронравовым, который играет ее мужа в сериале, передает Telegram-канал Украина.ру 22 февраля

Леопард и смоляные кудри: Валюха из «Сватов» ошарашила сменой имиджа © instagram Дмитрием Гербачевским распался, когда их дочери было 2 года.

По словам актрисы, она ни о чем не жалеет, а все накопившееся изливает на своего партнера по «Сватам».

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«Вот у меня, слава богу, работа есть, и все выливаю на Федора [Добронравова], на своего партнера. Все ему достается сейчас в кино», — рассказала она.

На съемках между коллегами, по словам Кравченко, царит идиллия: Добронравов всегда следит, чтобы его экранная жена хорошо смотрелась в кадре, а это дорогого стоит, отметила актриса.