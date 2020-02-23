За минувшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе, а в воскресенье, 23 февраля, обстреляли село на юге ДНР и Горловку. Об этом сообщили представители Донецкой и Луганской Народных Республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости 23 февраля

Следственный комитет РФ возбудил дела после обстрелов поселков в Донбассе © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов — 97 единиц», — сообщили в ДНР.

В то же время в ЛНР украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП по подконтрольным Республике населенным пунктам Фрунзе и Сокольники.

Тем временем в воскресенье, 23 февраля, ВСУ выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров по селу Ленинскому на юге ДНР, а также обстреляли Горловку, в результате чего в городе были повреждены дома, хозпостройки и гараж.

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«Улица Бабия, 10 — попадание в угол дома, в кровлю, повреждено остекление; Палладина, 15 — попадание в кровлю; Палладина, 13 — попадание в кровлю; Фотиевой, 20 — попадание в крышу гаража, поврежден автомобиль Ланос, летняя кухня», — написал глава администрации Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, в общей сложности в результате обстрела повреждения получили около 10 строений.

Во вторник, 18 февраля, между силами операции Объединенных сил (ООС) Украины и ЛНР произошли боестолкновения на линии разграничения в Донбассе. Стороны обвинили друг друга в провокации. Известно об одном погибшем со стороны Киева.

В МИД РФ связали это обострение с проходившим в тот же день заседанием Совбеза ООН, инициированным Россией, на котором обсуждались вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины.