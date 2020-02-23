По данным представителя ДНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Республике семь мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов на западе Донецка повреждено девять домов.
«Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов — 97 единиц», — сообщили в ДНР.
В то же время в ЛНР украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП по подконтрольным Республике населенным пунктам Фрунзе и Сокольники.
Тем временем в воскресенье, 23 февраля, ВСУ выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров по селу Ленинскому на юге ДНР, а также обстреляли Горловку, в результате чего в городе были повреждены дома, хозпостройки и гараж.
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«Улица Бабия, 10 — попадание в угол дома, в кровлю, повреждено остекление; Палладина, 15 — попадание в кровлю; Палладина, 13 — попадание в кровлю; Фотиевой, 20 — попадание в крышу гаража, поврежден автомобиль Ланос, летняя кухня», — написал глава администрации Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
По его словам, в общей сложности в результате обстрела повреждения получили около 10 строений.
Во вторник, 18 февраля, между силами операции Объединенных сил (ООС) Украины и ЛНР произошли боестолкновения на линии разграничения в Донбассе. Стороны обвинили друг друга в провокации. Известно об одном погибшем со стороны Киева.
В МИД РФ связали это обострение с проходившим в тот же день заседанием Совбеза ООН, инициированным Россией, на котором обсуждались вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины.