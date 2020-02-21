Следователи хотят допросить Порошенко в качестве свидетеля 28 февраля. На прошлый допрос в Госбюро бывший президент не явился, так как находился за границей.
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«Ходатайство следователя следственной группы… о совершении привода… удовлетворить. Совершить привод Петра Порошенко… для проведения следственного действия — допроса, в процессуальном статусе свидетеля», — говорится в решении суда.
Фамилия Порошенко фигурирует в 16 уголовных производствах. Всего экс-президент по разным причинам пропустил около 30 встреч со следователями.