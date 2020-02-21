Экс-президента Украины Петра Порошенко могут привести на допрос в Госбюро расследований (ГБР) принудительно. Такое решение 21 февраля принял суд, рассмотревший ходатайство ГБР, сообщает канал «112 Украина»

Принудительный привод в ГБР. Силовики угрожают Порошенко: будет ли арест? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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«Ходатайство следователя следственной группы… о совершении привода… удовлетворить. Совершить привод Петра Порошенко… для проведения следственного действия — допроса, в процессуальном статусе свидетеля», — говорится в решении суда.

Фамилия Порошенко фигурирует в 16 уголовных производствах. Всего экс-президент по разным причинам пропустил около 30 встреч со следователями.