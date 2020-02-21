Уход сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar из Крыма не несет потерь региону, так как существует множество альтернативных платформ. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, передает 21 февраля РИА Новости

Экс-боец «Правого сектора»* Голуб получил пожизненное за убийство водителя BlaBlaCar © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал Черняк.

По его мнению, BlaBlaCar еще пожалеет о своем решении прекратить работу на территории Крыма.

Ранее сообщалось, что BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского Союза. При этом сервис принес извинения за доставленные неудобства.

Больше новостей о полуострове читайте в Telegram-канале Украина.ру.