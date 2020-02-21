«Здесь уместна поговорка "Отряд не заметил потери бойца". Сервис BlaBlaCar из-за своей недальновидности потерял шанс развиваться, потому что Крым является одним из популярнейших направлений для поездок. Для Крыма же уход BlaBlaCar не несет никаких потерь, подобных систем поиска огромное количество», — сказал Черняк.
По его мнению, BlaBlaCar еще пожалеет о своем решении прекратить работу на территории Крыма.
Ранее сообщалось, что BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского Союза. При этом сервис принес извинения за доставленные неудобства.
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