Еврейская община Киева готова разместить эвакуированных из Китая украинских граждан на своей закрытой базе отдыха под Киевом. Об этом заявил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман, говорится в опубликованном 20 февраля сообщении на сайте Еврейской общины Киева

«Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева, далеко от населённых пунктов», — сказал Асман.

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Коронамайдан. Самолет с эвакуированными из Китая вызвал в Украине беспорядки © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Тем временем местные жители вышли на акции протеста — они требуют поместить эвакуированных украинцев на карантин в другом месте.