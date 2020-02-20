«Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева, далеко от населённых пунктов», — сказал Асман.
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Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту Харькова, оттуда людей на автобусах повезли в санаторий поселка Новые Санжары, где будет проходить 14-дневный карантин.
Тем временем местные жители вышли на акции протеста — они требуют поместить эвакуированных украинцев на карантин в другом месте.