Прославленный украинский вратарь четвертый год живет без газа. И почему-то не хочет за него платить

Экс-голкипер киевского «Динамо» Александр «СаШо» Шовковский, ныне член тренерского штаба сборной Украины, пошел в «безгазовую атаку»

"Позор!" Болельщики отреагировали на решение киевского «Динамо» отказаться от открытой тренировки © скриншот с видео cwcrussia Telegram-канал Украина.ру, переполнила платежка из «КиевГаза». Ему предложили заплатить 706 гривен (1,8 тыс. рублей). Наверное, не такие большие деньги для не самого бедного человека. Но! С лета 2016 года Шовковский не пользуется газом.

В доме была авария, взрыв даже. После этого, как водится, начались проверки. Короче говоря, звезде отечественного футбола предложили, чтобы он переделал в своей квартире кухню, вытащил из стен трубы и т.д. Он прикинул и решил, что проще отказаться от газа и купить электрическую плитку. Так и поступил. Газовый счетчик замер.

Но маховик начислений продолжает вращаться. Шовковскому предлагают платить, как будто он пользуется газом без счетчика. Забавная ситуация, согласитесь.

«Принципиально буду судиться!» — решил вратарь.

Продолжение, надо полагать, следует.