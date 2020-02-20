Ранее Иванов заявил, что Милявская пьет, курит, неправильно питается, принимает наркотики и лечилась в психиатрической клинике.

«Врач сказал, что мои анализы до неприличия хороши. Сказал, что нельзя в 56 лет иметь анализы человека, которому до сорока… Вот что значит любовь к себе», — похвасталась певица.

Лолита также пообещала в скором будущем рассказать, почему год назад сильно прибавила в весе.

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«Легенда с легендой – отличная пара»: Лолита позировала с голливудской звездой в Дубае
«Легенда с легендой – отличная пара»: Лолита позировала с голливудской звездой в Дубае
© РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк
По ее словам, правда шокирует многих, а раскрытые подробности ее жизни с бывшим мужем будут иметь криминальный характер.

По словам адвоката Сергея Жорина, экс-супруг певицы заставлял Лолиту принимать опасные БАДы.

Бракоразводный процесс Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова длится с лета прошлого года.