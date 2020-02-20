Лолита Милявская опровергла обвинения в алкогольной и наркозависимости, которые озвучил ее бывший супруг, фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Об этом певица рассказала во время недавнего прямого эфира своим подписчикам в Instagram

Ранее Иванов заявил, что Милявская пьет, курит, неправильно питается, принимает наркотики и лечилась в психиатрической клинике.

«Врач сказал, что мои анализы до неприличия хороши. Сказал, что нельзя в 56 лет иметь анализы человека, которому до сорока… Вот что значит любовь к себе», — похвасталась певица.

Лолита также пообещала в скором будущем рассказать, почему год назад сильно прибавила в весе.

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«Легенда с легендой – отличная пара»: Лолита позировала с голливудской звездой в Дубае © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

По словам адвоката Сергея Жорина, экс-супруг певицы заставлял Лолиту принимать опасные БАДы.

Бракоразводный процесс Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова длится с лета прошлого года.