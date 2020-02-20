Число заболевших новой формой пневмонии Covid-19 выросло до 75 тысяч 604 человек, умерли уже 2 тысячи 128 человек. Об этом 20 февраля сообщает центральное ТВ Китая

Манчук: Коронавирус показал подлинную цену лицемерному патриотизму © А. Манчук заявили чиновники от медицины.

Накануне из Китая эвакуировали украинцев. На борт украинского лайнера SkyUp Airlines на этапе осмотра китайскими медиками в Ухани не допустили троих украинцев и одну иностранку. Допустили к полету 73 человек, они прибудут на Украину 20 февраля.

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