«Подтвержденные случаи заболеваний — 74 675 в Китае, 929 за рубежом. Смертельные исходы — 2 121 в Китае (в том числе 2 в Гонконге, 1 на Тайване), 5 за границей. На материковой части Китая вылечить удалось 16 155 человек», — заявили чиновники от медицины.
Накануне из Китая эвакуировали украинцев. На борт украинского лайнера SkyUp Airlines на этапе осмотра китайскими медиками в Ухани не допустили троих украинцев и одну иностранку. Допустили к полету 73 человек, они прибудут на Украину 20 февраля.
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