В среду, 19 февраля, закончился карантин для эвакуированных из Уханя в Тюмень россиян и граждан СНГ, сообщает РИА Новости

Третья область Украины отказалась принимать эвакуированных из Уханя © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Эвакуированных изолировали на две недели в тюменском лечебно-профилактическом центре «Градостроитель». Никто из находившихся в профилактории не имел права выходить наружу.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова особо отметила труд медработников и персонала «Градостроителя».

«Я бы хотела сказать, что эти люди — герои. То, что они сделали, — это крайне важно для страны и для тех людей, с которыми они находились в течение двух недель, обеспечивая максимальный комфорт, максимальную заботу и неустанное медицинское наблюдение», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Большинство из прошедших карантин россиян, 33 человека, отправятся в Москву. Кроме них поедут домой или по делам граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

По данным ВОЗ на 18 февраля, в мире коронавирусом заразились более 73 тысяч человек. Количество жертв эпидемии превысило две тысячи человек.