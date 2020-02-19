Из охваченной эпидемией коронавируса китайской провинции Хубэй два самолета ВКС РФ 5 февраля вывезли 144 человека, в том числе 128 россиян и 16 граждан СНГ.
Эвакуированных изолировали на две недели в тюменском лечебно-профилактическом центре «Градостроитель». Никто из находившихся в профилактории не имел права выходить наружу.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова особо отметила труд медработников и персонала «Градостроителя».
«Я бы хотела сказать, что эти люди — герои. То, что они сделали, — это крайне важно для страны и для тех людей, с которыми они находились в течение двух недель, обеспечивая максимальный комфорт, максимальную заботу и неустанное медицинское наблюдение», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».
Большинство из прошедших карантин россиян, 33 человека, отправятся в Москву. Кроме них поедут домой или по делам граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.
По данным ВОЗ на 18 февраля, в мире коронавирусом заразились более 73 тысяч человек. Количество жертв эпидемии превысило две тысячи человек.