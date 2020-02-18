Место обсервации эвакуированных из Уханя будет находиться под круглосуточной защитой правоохранителей. Соответствующее видеообращение министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой было обнародовано 17 февраля на Youtube-канале ведомства

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«Самолет отправят на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут осуществлять в костюмах биозащиты. До места обсервации пассажиры и члены команды прибудут отдельными транспортными средствами с охраной. Место также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции», — заверила она.

В Facebook Минздрав Украины сообщает, что в целом в обсервации в настоящее время нуждается около 100 лиц — 65 эвакуируемых, 18 членов экипажа, трое медиков, четыре работника ГСЧС и по два сотрудника Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы Украины.