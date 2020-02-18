Она отметила, что эвакуированные из Уханя граждане Украины, иностранцы, члены экипажа и сопровождение будут 14 дней находиться на обсервации. Также министр отметила, что все члены команды прошли необходимые учения и после приземления самолета осуществят все меры безопасности.
«Самолет отправят на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут осуществлять в костюмах биозащиты. До места обсервации пассажиры и члены команды прибудут отдельными транспортными средствами с охраной. Место также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции», — заверила она.
В Facebook Минздрав Украины сообщает, что в целом в обсервации в настоящее время нуждается около 100 лиц — 65 эвакуируемых, 18 членов экипажа, трое медиков, четыре работника ГСЧС и по два сотрудника Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы Украины.